Mokerslag Ajax bij Heracles na blunder Onana

Na ruim een kwartier spelen schoof de Ajax-goalie bij het uitverdedigen de bal pardoes in de voeten van Mohammed Osman. De Heracliet liet zich dit buitenkansje niet ontnemen en scoorde simpel: 1-0.

Tien minuutjes eerder had Heracles de leiding al moeten nemen. Brandley Kuwas kreeg na een overtreding van Daley Blind de kans om vanaf de strafschopstip de score te openen, maar hij raakte de paal.

Mo Osman viert de 1-0 nadat hij de bal op een presenteerblaadje had gekregen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Pas na ruim een uur spelen kreeg Ajax de kans op de gelijkmaker. Een wippertje van Klaas-Jan Huntelaar werd gekeerd door doelman Janis Blaswich. Zo dicht bij een doelpunt was Ajax nog niet geweest. Een kwartier voor tijd was het Heracles die een uitgelezen kans op een 2-0 voorsprong kreeg. Na geklungel in de Amsterdamse defensie pikte Kristoffer Peterson de bal op, maar hij faalde.

Vlak voor tijd schoot Lennart Czyborra nog bijna in eigen doel, maar Heracles kwam met de schrik vrij. Ook in de vier minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.

De nederlaag van Ajax betekent dat PSV een voorsprong van acht punten kan nemen op de Amsterdammers. De koploper uit Eindhoven moet zondag dan wel winnen bij FC Utrecht.