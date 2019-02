Bayern nadert Dortmund tot op vijf punten

De Duitse titelverdediger won in de eigen Allianz Arena met 3-1 van Schalke 04 en is Dortmund genaderd tot op vijf punten. Borussia verspeelde eerder op de dag een 3-0-voorsprong tegen Hoffenheim (3-3).

Jeffrey Bruma, die afgelopen woensdag zijn debuut maakte voor Schalke, was de pechvogel bij de 1-0 van Bayern, waar Arjen Robben nog altijd ontbrak. In een poging Robert Lewandowski af te stoppen werkte de verdediger de bal in eigen doel. De bezoekers uit Gelsenkirchen kwamen via Ahmed Kutucu op gelijke hoogte. Lewandowski schoot de thuisploeg echter nog voor de rust weer op 2-1.

In de tweede helft was Bruma dicht bij de gelijkmaker. De van Wolfsburg gehuurde verdediger zag zijn kopbal echter op de paal belanden. Enkele minuten later gooide Serge Gnabry met een rake kopbal de wedstrijd op slot: 3-1.