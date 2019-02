De Ligt: ’We lieten ons slachten als makke schapen’

De Amsterdammers zijn geen schim meer van de succesvolle ploeg van voor de winterstop en moeten inmiddels serieus rekening houden met een vijfde seizoen op rij zonder landstitel.

„Waar is het Ajax van voor de winterstop?”, vroeg de Ligt zich bijna wanhopig af. „We geven het binnen een maand helemaal weg. Hoe het kan? We moeten laten zien dat we Ajax zijn en dat doen we niet.”

