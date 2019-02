Weer liesklachten Frenkie de Jong

De Jong haakte donderdag op training ook al af met liesklachten. Maar de toekomstig speler van FC Barcelona bleek vrijdag alweer voldoende hersteld.

Ten Hag kon nog niet zeggen wat de problemen van De Jong betekenen voor de thuiswedstrijd van zijn ploeg van woensdag tegen Real Madrid in de Champions League.

Kasper Dolberg startte niet tegen Heracles omdat hij last van een knie had. De Deen viel in de slotfase nog wel in. Ook Noussair Mazraoui kwam pas in de tweede helft in het veld. Hij stond de afgelopen week aan de kant met een hamstringblessure.