Voetbalfans bespotten Sala met vlieggebaren

De supporters maakten vlieggebaren richting fans van Cardiff tijdens het duel dat vooraf werd gegaan door een minuut stilte ter nagedachtenis aan Emiliano Sala.

De Argentijn overleed toen hij vorige maand met een klein privé-toestel van Frankrijk naar Wales vloog. Het lichaam van Sala werd afgelopen week gevonden in wrakstukken van het toestel dat op de bodem van Het Kanaal werd gevonden.

,,Dergelijk gedrag hoort niet thuis in onze sport en in ons stadion'', aldus het bestuur van Southampton in een verklaring. De supporters zijn aangehouden en overgeleverd aan de politie.