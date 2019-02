Feyenoord staat weer op in De Kuip

Voor eigen publiek toont Feyenoord doorgaans een heel ander gezicht dan in uitwedstrijden. De ploeg van Van Bronckhorst won in De Kuip van PSV (2-1) en Ajax (6-2), maar liet zich dit seizoen ook al verrassen in onder meer Doetinchem, Zwolle en bij de 'kleine' stadgenoot in Kralingen. Alleen Fortuna Sittard wist punten mee te nemen uit de thuishaven van Feyenoord.

Met verdediger Cuco Martina als debutant in de basis, voor Jan-Arie van der Heijden, nam Feyenoord zaterdag een beetje revanche voor de nederlaag tijdens de eerste speelronde in Doetinchem. De thuisclub kende amper moeite met de 'Superboeren', die verzwakt waren door een griepgolf. De Graafschap miste niet alleen een aantal spelers, maar ook trainer Henk de Jong zat ziek thuis. Het was vooral aan doelman Hidde Jurjus te danken dat de uitslag nog betrekkelijk meeviel voor de degradatiekandidaat. Jurjus voorkwam met heel wat fraaie reddingen, vooral met zijn voeten, een hoge score. Met name Steven Berghuis stuitte steeds weer op Jurjus.

De Achterhoekse keeper was in de 28e minuut kansloos toen een schot van Tonny Vilhena onderweg van richting werd veranderd door Azor Matusiwa. In de tweede helft liep Feyenoord weg bij De Graafschap door doelpunten van de vleugelverdedigers Calvin Verdonk (zijn eerste in de eredivisie) en Jeremiah St. Juste. Ook Jens Toornstra pikte weer een treffer mee.

Voor Feyenoord is het vooral zaak om de derde plaats in de eredivisie vast te houden. De Rotterdammers hebben vijf punten voorsprong op AZ, dat na de winterstop bezig is aan een opmars. Hoofddoel is opnieuw het binnenhalen van de KNVB-beker. Op 27 februari speelt Feyenoord in de halve finale tegen Ajax, in De Kuip.