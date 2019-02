Mlapa schiet VVV langs Willem II

Het duel in Venlo eindigde in 2-1. De ploeg van coach Maurice Steijn klimt door de zege naar de zesde plek in de eredivisie. Willem II blijft negende.

Vlak voor rust kopte Mlapa de thuisploeg op voorsprong, na een voorzet van Peter van Ooijen. Na rust had Van Ooijen een goede kans op de 2-0, maar hij wist de bal niet over de lijn te krijgen. Willem II kwam op gelijke hoogte uit een strafschop. Alexander Isak ging neer op de rand van het strafschopgebied na contact met Jerold Promes. Daniel Crowley benutte de strafschop en maakte daarmee de 2000e treffer in de eredivisie voor Willem II.

De Tilburgers verhoogden de druk, op zoek naar een tweede treffer, maar het was VVV dat in de omschakeling opnieuw scoorde. Van Ooijen stuurde Mlapa de diepte in en de Duitse aanvaller maakte het oog in oog met zijn landgenoot Timon Wellenreuther af.