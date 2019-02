Richel Hogenkamp met Fed Cup-captain Paul Haarhuis tijdens de eerste ronde van de Tennis FedCup. Het Nederlands FedCup-team speelt na vier jaar weer op eigen bodem tegen Canada. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Ze staan er hopeloos voor, de Nederlandse tennissters die het dit weekend in Den Bosch opnemen tegen Canada. Fed Cup-captain Paul Haarhuis weet ook dat de situatie door de 2-0 achterstand penibel is en kondigde gisteravond al zijn strategie aan voor de zondag. „Het wordt de dood of de gladiolen.”