Spelers Cagliari opgesloten door protesterende boeren

De spelers van Cagliari hebben op het veld doorgaans meer te juichen. Ⓒ EPA

CALGIARI - In de Serie A staat vandaag het duel tussen AC Milan en Cagliari op het programma. Van een rimpelloze aanloop naar de wedstrijd is geen sprake in het geval van de bezoekers uit Cagliari. Zij vertrokken namelijk met vertraging, omdat ze geblokkeerd werden door de plaatselijke boeren.