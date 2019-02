Standbeeld voor Beckham in Los Angeles

Beckham (43) speelde vanaf 2007 zes jaar lang voor de LA Galaxy en won daar twee keer de MLS Cup, in 2011 en 2012. Tegenwoordig is hij mede-eigenaar van Major League Soccer-club Inter Miami, die in 2020 zal toetreden tot de Amerikaanse voetbalcompetitie.

De voormalig middenvelder van onder anderen Manchester United en Real Madrid is de eerste speler in de historie van de competitie die een standbeeld krijgt, meldt de BBC.

’Becks’ werd in zijn tijd bij de Galaxy wel bekritiseerd door fans, omdat hij zich in 2009 en 2010 liet uitlenen aan AC Milan, waardoor hij een deel van het MLS-seizoen miste.