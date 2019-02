Onana: ’Ik wilde niet naar hem passen’

Maar het was volgens de sluitpost geen misverstand tussen de spelers. „Ik wilde niet naar die Heracles-speler passen, maar naar Frenkie de Jong. Het was een foute bal en mijn fout. Dat is voetbal. Soms doe je iets goed, soms iets fout. Dit was een foute beslissing”, zegt hij voor de camera van de NOS. „Het was gewoon een slechte bal. En dat is balen voor mij vandaag.”

Hij vervolgt: „We werken hard en vandaag hadden we geen goede dag. We speelden niet zoals we normaal doen. Maar we moeten naar voren kijken en vechten tot het einde. We hebben gewoon hetzelfde team en soms verlies je en maak je fouten, zoals nu. En nu maken we te veel fouten.”

Toch heeft de doelman nog alle vertrouwen in Ajax. „Het is nog niet voorbij. We hebben een goed team, beter dan Heracles. Normaal scoren we ook meer.” Komende woensdag wacht Real Madrid in de Champions League: „Alles kan dan gebeuren. Kijk maar naar vandaag. Er is geen crisis hier.”