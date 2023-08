Remise Virgil van Dijk en Cody Gakpo tegen Chelsea, ongelukkig Spurs-debuut Micky van de Ven

Met Virgil van Dijk als aanvoerder begon Liverpool aan de eerste wedstrijd van het seizoen. Bij de ploeg van trainer Jurgen Klopp viel de rol van Cody Gakpo op. De Nederlander startte als ’nummer 10’.

Liverpool nam in de zeventiende minuut al de leiding door een doelpunt van Luis Diaz. De spits rondde af nadat hij op maat werd bediend door Mo Salah.

Chelsea trok de score vlak voor de rust gelijk. Centrale verdediger Axel Disasi stond op de goede plek toen Ben Chillwell de bal weer in het strafschopgebied bracht bij een Londense aanval. Voor Disasi was het zijn officiële debuut nadat hij deze zomer werd overgenomen van AS Monaco.

Ian Maatsen bekroonde een sterke voorbereiding op het seizoen met zijn debuut in de Premier League. De verdediger kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen.

Bekijk hier de video.

Tottenham gelijk tegen Brentford

Tottenham Hotspur is zonder de vertrokken Harry Kane met een gelijkspel aan het nieuwe seizoen van de Premier League begonnen. De club uit Londen bleef in het uitduel met Brentford steken op 2-2.

Micky van de Ven, voor 40 miljoen euro overgekomen van VfL Wolfsburg, had meteen een basisplaats bij de Spurs. De verdediger, opgeleid door FC Volendam, speelde de hele wedstrijd. Mark Flekken, vorig seizoen nog actief voor Freiburg, stond onder de lat bij Brentford.

Guglielmo Vicario baalt dat Micky van de Ven (L) op het laatste moment toch nog de bal raakte, waardoor hij er niet bij kon. Ⓒ ANP/HH

James Maddison bereidde beide doelpunten van Tottenham Hotspur voor. Hij leverde de assist op de 0-1 van Cristian Romero en stelde Emerson Royal in staat de 2-2 te maken. Bryan Mbeumo maakte gelijk voor Brentford (1-1) en Yoane Wissa zette de thuisploeg op voorsprong (2-1). Althans, hij kreeg de treffer officieel op zijn naam omdat zijn schot richting de goal ging, maar het was toch echt de ongelukkige Van de Ven die de bal cruciaal beroerde.

Tekst gaat verder onder de tweet

Tottenham maakte zaterdag bekend dat topscorer Kane zijn loopbaan bij Bayern München vervolgt. De club ontvangt zo'n 100 miljoen euro voor de spits van de Engelse nationale ploeg.