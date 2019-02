Champions League-duel voor Makkelie

De wedstrijd in de achtste finales tussen de Italiaanse en de Portugese club vindt dinsdag plaats in Rome om 21.00 uur.

Makkelie wordt in de Italiaanse hoofdstad bijgestaan door assistent-scheidsrechters Mario Diks en Hessel Steegstra, meldt de KNVB. Kevin Blom is vierde official, terwijl Pol van Boekel en Jochem Kamphuis als vijfde en zesde official fungeren.