Westbrook evenaart Chamberlain, Harden weer boven de 40 punten

De basketballers uit Oklahoma staan derde in de Western Conference, Houston staat vijfde.

George was goed voor 45 punten. Westbrook evenaarde het NBA-record van Wilt Chamberlain uit het seizoen 1967-1968, door voor de negende wedstrijd op rij een 'triple-double' te maken met 21 punten, 12 rebounds en 11 assists. Bij Houston kwam James Harden tot 42 punten. Het is zijn 29e wedstrijd op rij waarin hij minstens dertig punten scoort, maar het was niet genoeg.

Milwaukee Bucks, de koploper in de Eastern Conference, ging onderuit tegen Orlando Magic: 83-103. De Bucks misten sterspeler Giannis Antetokounmpo met knieklachten en dat was te merken. Niet eerder dit seizoen scoorde de ploeg zo weinig punten.

Toronto Raptors kwam net als Milwaukee op 41 zeges in de stand. De Raptors versloegen New York Knicks met 99-104. Voor de Knicks was het de 16e nederlaag op rij.