Canada maatje te groot voor Nederland bij Fed Cup

Canada besliste het duel uit wereldgroep 2 in Den Bosch al in de derde enkelpartij. Daarin was Bianca Andreescu te sterk voor Arantxa Rus (6-4 6-2) waarna Oranje tegen een niet meer te achterhalen 3-0-achterstand aankeek.

Captain Paul Haarhuis had zaterdag al de eerste twee enkelspelen verloren zien gaan. Richèl Hogenkamp verloor toen van Andreescu, terwijl Rus onderuit ging tegen Françoise Abanda. Met name die laatste nederlaag was een tegenvaller. Andreescu, de enige speelster uit de top 100 bij de confrontatie in de De Maaspoort, werd vooraf al beschouwd als een zware tegenstandster.