Fenomenale prestatie Van Gerwen

Na zijn eindzege bij het WK en The Masters greep de Nederlander in Wigan zaterdagavond ook de ovewinning bij het eerste Players Championship-toernooi van het jaar. In de finale pakte de Nederlander landgenoot Jermaine Wattimena in: 8-4 in legs.

Van Gerwen beleefde een ijzersterke dag in Engeland. In al zeven zijn partijen kwam zijn gemiddelde uit boven de 105. De 29-jarige Brabander heeft nu achttien partijen op een rij gewonnen. In al die wedstrijden kwam hij niet één keer echt in de problemen.

„Ik ben trots op mijn spel, vandaag. En zeker op wat ik liet zien in de finale”, vertelde een blije Van Gerwen, die in de finale 109,5 gemiddeld produceerde. In de halve eindstrijd tegen Jonny Clayton kwam hij met 110,1 op de proppen.

„Het is altijd een hele opgave om een ProTour-toernooi te winnen. Er doen 127 spelers mee, en die willen allemaal van mij winnen. Ik moest er hard voor werken.”