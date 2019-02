Fortuna het beste in drassig duel

Op een nat en drassig veld in Sittard begonnen de ploegen uit het rechterrijtje aan de aftrap. Al was er nog even twijfel of de wedstrijd door kon gaan gezien de status van het veld.

Prachtgoal

Excelsior won vorige week in de slotminuut van stadsgenoot Feyenoord (2-1), terwijl Fortuna voetballes kreeg in Eindhoven en met 5-0 terug naar huis werd gestuurd. Het vertrouwen lag dus bij de Rotterdammers, die in de eerste helft het betere van het spel hadden. De eerste tik werd echter uitgedeeld door de thuisploeg. Lazaros Lamprou krulde de bal op fenomenale wijze in de lange hoek.

Lazaros Lamprou (midden) viert zijn treffer met zijn ploeggenoten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het gaf de Griekse aanvaller het nodige zelfvertrouwen. Na een dik halfuur voetballen maakte hij namelijk zijn tweede treffer van de middag. Hij zocht wederom de lange hoek, maar dit keer schoof hij de bal beheerst onder de keeper door.

Rechterrijtje

De verschillen tussen de clubs in het rechterrijtje zijn minimaal. Met een nederlaag komt de degradatiezone dichtbij en met een zege is het linkerrijtje in zicht. Dat besefte Excelsior maar al te goed. Na rust wisten de Kralingers het veldoverwicht eindelijk om te zetten in een doelpunt. De aansluitingstreffer kwam op naam van Ali Messaoud.

Fortuna Sittard-doelman Alexei Koselev (r) had op bijna elk schot van Excelsior een passend antwoord. Ⓒ Hollandse Hoogte

Excelsior zat weer volledig in de wedstrijd en kreeg kansen op de gelijkmaker, deze bleven echter onbenut, mede door een uitstekend keepende Alexei Koselev.

Geflatteerd

Mark Diemers had zijn vizier wel op scherp staan. Een klein halfuur voor het eindsignaal zette de middenvelder zijn ploeg weer op een veilige voorsprong.

De bezoekers gingen nog vol in de aanval, maar telkens had de Moldavische sluitpost een passend antwoord. De doodsteek kwam uiteindelijk van Andrija Novakovich, die de vierde Limburgse treffer maakte.

De eindscore doet een eenvoudige middag voor Fortuna vermoeden, maar niets is minder waar. Excelsior had het betere van het spel, maar kon zijn kansen niet benutten. Daar gingen de Limburgers een stuk beter mee om en kunnen dankzij de drie punten weer een blik werpen op het linkerrijtje.

