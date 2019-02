Wüst in tranen: ’Deze is voor Paulien’

„Je hoopt dat je iets speciaals kan doen. En het was een heel speciale dag. Het was anders dan anders”, vertelde Wüst aan de NOS. „Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Ik wilde dit zo graag. Dit is echt ongekend. De rit was niet vlekkeloos. Dat kwam door de spanning, maar alle klappen waren direct raak.”

Wüst werd voor de vierde keer wereldkampioen op de 1500 meter. „Dat het zo uitpakt, is echt waanzinnig. Het ging ook absurd hard (1.52, 81). De omstandigheden zijn ook echt supergoed. In de laatste rit was het nog even ouderwets spannend.”

Bekijk ook: Wüst fenomenaal naar goud op 1500 meter

Aan het begin van 2019 overleed voormalig schaatsster Paulien van Deutekom. De pas 37-jarige Van Deutekom was een heel goede vriendin van Wüst. „Deze is voor Paulien. Ik hou voor altijd van haar. Dit is mijn mooiste overwinning ooit”, besloot Wüst dan ook.