Knappe zege Groenewegen

De Amsterdammer van Jumbo-Visma won de slotetappe van de Ronde van Valencia door in de sprint de Noor Alexander Kristoff en de Italiaan Matteo Trentin achter zich te houden. Kort voordat de sprint werd ingezet was er nog een massale valpartij in het peloton.

De eindzege was voor Ion Izagirre, De Spanjaard, die uitkomt voor Astana, nam zaterdag de leiderstrui over van de Noor Edvald Boasson Hagen. Dat gebeurde in een lastige rit waarin Izagirre als vierde finishte. De ritzege was voor de Brit Adam Yates die wereldkampioen Alejandro Valverde uit Spanje van dagsucces afhield.