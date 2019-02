Krol en Verbij kunnen gaan feestvieren

Krol zag toe hoe de Noor Sverre Lunde Pedersen een sterke tijd neerzette. „Ik dacht echt dat het genoeg was voor goud”, zei de kersverse wereldkampioen tegen de NOS.

Daarna kwam Krol zelf in actie. Hij nam het op tegen een van de titelfavorieten, Denis Joeskov. In een onderling duel rekende hij af met de Rus en tevens de rest. „Ongelooflijk. Niet te omschrijven dit. Alles ging vanzelf. Ik reed niet eens een perfecte rit, maar ik ben blij dat het allemaal gelukt is. Ik piekte op het goede moment.”

Vrienden

Op de 1000 meter behaalde Krol al het zilver. Hij moest het goud overlaten aan zijn goede vriend Kai Verbij, maar nu heeft Krol wel zijn gewenste eerste individuele titel binnen. „Ik was gisteren blij voor Kai. Nu is het mooi dat wij als goede vrienden beide een gouden medaille hebben.”, sluit Krol met een glimlach af.