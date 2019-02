Emmen pakt ADO in slotfase

In eigen huis werd ADO Den Haag met 3-2 verslagen door een fraaie goal van Anco Jansen in de slotfase. De ploeg van coach Dick Lukkien komt net als ADO op 24 punten. Dat zijn er acht meer dan hekkensluiter NAC Breda.

Emmen begon sterk aan het duel in De Oude Meerdijk. Alexander Bannink kon op aangeven van Stef Gronsveld de 1-0 raak schieten. Dat was vooral dankzij fouten van verdediger Wilfried Kanon en doelman Robert Zwinkels. Ook aan de 2-0 van Emmen ging een verdedigende fout vooraf. Dion Malone liet zich wegzetten door Caner Cavlan, die Sven Braken in staat stelde de 2-0 binnen te tikken.

ADO begon feller aan de tweede helft. In de 71e minuut zorgde invaller John Goossens met een van richting veranderd schot voor de 2-1. Even later kopte Tomas Necid de gelijkmaker binnen. Een fraai schot van aanvoerder Jansen leverde Emmen alsnog de volle buit op.

