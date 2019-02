Uitblinker Eriksen helpt Tottenham aan zege

Op Wembley leidde Christian Eriksen zijn ploeg langs Leicester City met een assist en een doelpunt, 3-1.

In de 33e minuut kwamen de Spurs op voorsprong via een doelpunt met een Ajax-tintje. Eriksen, die eerder in Amsterdam voetbalde, gaf een afgemeten indraaiende voorzet op Davinson Sánchez. De Colombiaanse verdediger, ook ex-Ajacied, kopte hard binnen.

De 2-0 viel in de tweede helft. In de 63e minuut schoot Eriksen, net buiten het strafschopgebied, feilloos raak. Even daarvoor had Jamie Vardy een strafschop gemist. De spits van Leicester City bracht een kwartier voor tijd nog wel de spanning terug met de 2-1.

Leicester drong aan maar het vierde doelpunt viel aan de andere kant. De Zuid-Koreaanse aanvaller van Tottenham Son Heung-Min besliste in blessuretijd het duel.

