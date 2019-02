Schouten verovert wereldgoud

Na zestien ronden was de blonde rijdster van team easyJet overduidelijk de sterkste in de eindsprint. De Canadese Ivanie Blondin kwam als tweede over de finish. Het brons was voor de Russin Elizaveta Kazelina.

Schouten won in 2015 haar eerste wereldtitel op dit teamonderdeel dat in dat jaar voor de eerste keer op het WK-programma stond. Bij de Winterspelen vorig jaar in Zuid-Korea behaalde ze brons op dit nummer.

Massasprint

Schouten hield zich met Melissa Wijfje in het begin van de race rustig. Wijfje reed af en toe een gaatje dicht om het peloton bijeen te houden. Ook deed ze wat kopwerk om ontsnappingspogingen te frustreren. Alles stond aan Nederlandse kant in het teken van een massasprint waarin Schouten dan zou moeten toeslaan. Die tactiek van de nieuwe bondscoach Jan Coopmans slaagde in alle opzichten.

De 26-jarige stayer uit Andijk bekroont met haar nieuwe wereldtitel een topseizoen. Vooral in het marathonschaatsen is ze vrijwel ongenaakbaar, met onder meer zes overwinningen in de KPN Marathon Cup, de Nederlandse titel op de massastart en de zege bij de NK marathonschaatsen op kunstijs.

Internationale triomf

In de wereldbeker kwam Schouten dit seizoen opvallend genoeg drie keer niet tot winst (twee keer zilver) op de massastart. Die ontbrekende internationale triomf maakte ze in Inzell volledig goed.

Bij de mannen prolongeerde de Amerikaan Joey Mantia de wereldtitel. Douwe de Vries en Chris Huizinga vielen buiten de top tien.