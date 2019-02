Van Gerwen onderuit ondanks negendarter

In Wigan ging de Nederlandse dartsgrootheid in de kwartfinales onderuit tegen Jonny Clayton. De Engelsman klopte Van Gerwen met 3-6 in legs bij het Players Championship-toernooi.

Van Gerwen gooide wél een negendarter. Net als Geert Nentjes, Chris Dobey en Dave Chisnall eerder op de dag al hadden gepresteerd bij het ProTour-evenement. Van Gerwen gooide achtereenvolgens triple 20, triple 16 en dubbel 18 om de negendarter te voltooien. Een niet alledaagse manier om te finishen.

Van Gerwen was 2019 begonnen met de wereldtitel en won vervolgens The Masters en zaterdagmiddag het eerste Players Championship-toernooi van het jaar. Komende donderdag komt de nummer één van de wereld weer in actie tijdens de Premier League. In Glasgow stuit hij op Mensur Suljovic.

