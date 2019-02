Vitesse bezig aan tweede ’dubieuze’ serie

De Arnhemmers leken op weg een punt mee te nemen uit Groningen, maar moesten in blessuretijd toch een nederlaag slikken. Mo El Hankouri soleerde door de Vitesse-defensie en schoot in de korte hoek raak.

Derde week op rij

En daarmee kreeg de ploeg van Leonid Slutsky voor de derde week op rij het deksel op de neus in de blessuretijd. Vorige week schoot SC Heerenveen-spits Sam Lammers vanaf de penaltystip raak en bezorgde de Friezen daarmee een punt: 2-2. En de week daarvoor blunderde doelman Eduardo op bezoek bij Fortuna Sittard. De Portugese keeper leverde de bal in bij Finn Stokkers, die van grote afstand raak schoot en de Limburgers daarmee de zege (2-1) bezorgde.

Bekijk ook: Huurlingen brengen Groningen in extase

„Als we de concentratie verliezen in de laatste minuten, wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen”, zei Slutsky bij Fox Sports. „We controleerden de wedstrijd en speelden oke, maar op het moment dat Groningen scoort is Maikel van der Werff geblesseerd. We hadden nog geen tijd gehad om een wissel voor te bereiden, en vervolgens valt die goal. Ontzettend zuur.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie