Medvedev meldt zich met toernooizege op zak in Rotterdam

In Sofia versloeg de 22-jarige Rus de Hongaar Marton Fucsovics met 6-4 6-3. In 2018 schreef Medvedev zijn eerste drie titels bij op zijn palmares. In Tokio, Winston-Salem en Sydney was hij de beste.

In Sofia versloeg hij Robin Haase op weg naar zijn vierde toernooizege. De Nederlander won in de tweede ronde nog wel een set van de als derde geplaatste Medvedev. Tegen Fucsovics, 47e op de wereldranglijst, had Medvedev het makkelijker. In allebei de sets brak hij twee keer de servicegame van de Hongaar. Fucsovics stelde daar in totaal slechts één break tegenover.

Medvedev gaat vanuit Bulgarije naar Nederland. De Russische nummer 16 van de wereld komt in actie bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.