Schaatscoach Jillert Anema haalt uit naar ISU

Jillert Anema Ⓒ ANP

INZELL - Omdat de winnende coach altijd gelijk heeft, maakte Jillert Anema op de voorlaatste dag van de WK afstanden van de gelegenheid gebruik even zijn punt te maken. Of iedereen had gezien hoe mooi die tien kilometer eigenlijk wel is, luidde zijn vraag. Triomfantelijk monsterde de trainer van Team easyJet zijn gehoor. Het antwoord lag verscholen in het feit dat zijn kopman Jorrit Bergsma kort daarvoor de langste schaatsafstand op zijn naam had gebracht na een, het moet gezegd, schitterende tweestrijd met Patrick Roest. „Wat wil je nog meer?”, vroeg Anema, zonder overigens ook maar een moment welk antwoord dan ook af te wachten.