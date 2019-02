Cuco Martina ziet Feyenoord-droom in vervulling gaan

Cuco Martina in het shirt van Feyenoord. Ⓒ VI Images

ROTTERDAM - Even na middernacht loopt Cuco Martina met een gelukzalige glimlach op zijn gezicht en zijn 2-jarige zoontje Noah op de arm De Kuip uit. Het kereltje heeft kleine oogjes van de slaap. „Hij is nog klein, maar mooi dat hij er ook bij kon zijn. Mijn eerste wedstrijd in De Kuip is een heel speciaal moment”, aldus de Feyenoord-debutant, die tegen De Graafschap (4-0) met twaalf jaar vertraging een lang gekoesterde droom in vervulling zag gaan.