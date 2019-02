PSV profiteert niet optimaal van Ajax-misstap

De ploeg van Mark van Bommel kwam in de Galgenwaard aan dat het gat met Ajax toch vrij onverwacht weer acht punten kon worden. De Amsterdamse concurrent had een dag eerder in Almelo drie punten laten liggen (1-0 verlies), waardoor PSV in Utrecht uitstekende zaken kon doen.

Kanonnenvoer

Maar daar dacht de thuisploeg anders over. FC Utrecht, dat de laatste jaren toch met regelmaat als kanonnenvoer diende voor PSV, kwam binnen zeven minuten op voorsprong. Sander van de Streek probeerde Daniel Schwaab te blokken om ploeggenoot Willem Janssen vrij te kunnen laten koppen, maar zag de bal perfect richting zijn eigen hoofd komen. De middenvelder kopte de hoekschop van Nicolas Gavory kiezelhard binnen.

De niet zichtbare Sander van de Streek kopt de 1-0 voor FC Utrecht binnen. Ⓒ Hollandse Hoogte

En met die snelle treffer gaf FC Utrecht zichzelf een kickstart. Hirving Lozano en Pablo Rosario kregen beiden wel een kopkans, maar mikten naast het doel van David Jensen. De Deense keeper moest zich na een klein half uur wel laten gelden, toen een kopbal van Gaston Pereiro onder de lat leek te verdwijnen. Met een katachtige save voorkwam Jensen de Eindhovense gelijkmaker.

Reden tot klagen

PSV trad aan met de ’twijfelgevallen’ Lozano en Steven Bergwijn, van wie het meespelen in aanloop naar de wedstrijd lange tijd onzeker was. Luuk de Jong stond ook gewoon in de spits en na een half uur spelen had de aanvoerder alle reden tot klagen. Bij een hoekschop werd De Jong weggetrokken door Timo Letschert, maar ondanks de videoarbitrage ging de bal niet op de stip.

Het leidde tot woede op de Eindhovense bank, en dat was acht minuten later opnieuw het geval. Lozano werd door Joris van Overeem van de bal gezet en uit de tegenstoot werd Gyrano Kerk door Van de Streek de diepte in gestuurd. Met een schuiver klopte Kerk doelman Jeroen Zoet en bracht hij de Galgenwaard in hogere sferen. Van Bommel was laaiend, omdat hij in de veronderstelling was dat Van Overeem een overtreding op Lozano had gemaakt.

Gyrano Kerk schiet hard de 2-0 binnen ondanks de glijdende Jorrit Hendrix. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met de 2-0 achterstand had PSV na rust geen andere keus dan aanvallen en Denzel Dumfries was als eerste dichtbij de aansluitingstreffer. Hij gleed een voorzet van Lozano net naast. Binnen een kwartier verkleinde de landskampioen de achterstand. De Jong liep slim weg bij Letschert en werd aangespeeld door Bergwijn. Uit de draai schoot De Jong via de grabbelende Jensen raak.

Eenrichtingsverkeer

Het duel ontpopte zich gaandeweg te de tweede helft steeds meer tot eenrichtingsverkeer richting het doel van Jensen. Pereiro schoot rakelings naast, De Jong kopte naast en Bergwijn volleerde wild en hoog over. Ook de jonge, ingevallen Mohammed Ihattaren kreeg een reuzenkans, maar mikte eveneens naast. Na slecht Utrechts uitverdedigen kreeg Dumfries vijf minuten voor tijd alle gelegenheid om voor te zetten en De Jong de 2-2 te laten maken.

In de blessuretijd hoopte de hele Galgenwaard nog op een strafschop, toen een struikelende Dumfries Simon Gustafson torpedeerde. Scheidsrechter Pol van Boekel werd naar de kant geroepen om de videobeelden te bekijken, maar ging niet overstag. Geen strafschop voor FC Utrecht, waardoor het 2-2 bleef en PSV nu zes punten voor staat op Ajax.

