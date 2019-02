Manchester City vernedert Chelsea

Het elftal van manager Pep Guardiola liet zondagmiddag geen spaan van Chelsea. In Manchester vernederde de thuisploeg de Londense grootmacht met liefst 6-0. Sergio Aguero maakte drie doelpunten voor The Citizens en mist in de beginfase nog een droomkans op nog een treffer.

Binnen 25 minuten was duidelijk dat Chelsea het duel zonder punten zou beëndigen. Na 25 minuten had City namelijk al vier keer gescoord. Raheem Sterling opende in de vierde minuut de score. Negen minuten latr verdubbelde Aguero de marge. Weer zes minuten later scoorde de Argentijn opnieuw. Ilkay Gundogan maakte in de 25e minuut de 4-0.

Aguero maakte in de 56e minuut zijn derde treffer. Sterling zorgde tien minuten voor tijd voor de 6-0.

Door de ruime overwinning heeft City nu weer net zoveel punten als Liverpool: 65. De formatie van Guardiola heeft een beter doelsaldo (+54 om +44), maar wel een wedstrijd meer gespeeld. Liverpool won eerder dit weekeinde van AFC Bournemouth: 3-0. Tottenham Hotspur won met 3-1 van Leicester City en volgt beide clubs op vijf punten

