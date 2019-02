Geïrriteerde De Jong: ’Je moet van elkaar afblijven’

„Je bent veel beter en toch kom je met 2-0 achter”, zegt De Jong tegen Fox Sports. „We krijgen goals tegen uit een corner en een uitbraak. Zoiets mag niet gebeuren. Utrecht stond erg compact en het was moeilijk om daar doorheen te voetballen”, aldus de analyse van de aanvoerder van PSV over de eerste helft.

Frustratie

De Jong kon zijn frustratie zowel tijdens als na de wedstrijd moeilijk verbergen. De spits vond namelijk dat hij in de eerste helft een penalty had moeten krijgen. „Je hoeft niet iemand vast te pakken. Dat was bij mij wel het geval. Ik word gewoon aan mijn shirt getrokken. Je moet gewoon van elkaar afblijven”, zegt De Jong geïrriteerd over zijn duel met Timo Letschert, die bijna het shirt van de PSV’er uittrok.

Come-back

De Jong maakte beide PSV-doelpunten en wist daarmee een nederlaag te voorkomen. Al het had allemaal heel anders kunnen lopen in de slotminuten van de wedstrijd.

Denzel Dumfries maakte, al dan niet, een overtreding op Utrecht-middenvelder Simon Gustafson. De verdediger van PSV gleed uit en nam Gustafson mee naar de grond. „Ik zag het al gebeuren. Je kan ’m geven, maar dan had hij (scheidsrechter Pol van Boekel red.) ons ook een penalty moeten geven. Anders zou ik wel heel erg gefrustreerd zijn geweest”, stelt De Jong.

PSV zag Ajax een dag eerder punten verliezen tegen Heracles (1-0). Het was dus een uitgelezen mogelijkheid voor de Eindhovenaren om Ajax op een flinke achterstand te zetten. „Je wilt het gewoon op acht punten zetten. Dit is zonde. Gelukkig hebben we het rechtgetrokken en toch nog een punt gepakt.”