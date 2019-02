KNVB: ’Penalty voor Utrecht én PSV’

Dat verklaarde Reinold Wiedemeijer, woordvoerder van de KNVB, zondagavond bij Fox Sports. „Danny Makkelie heeft tegen Van Boekel gezegd dat hij het een strafschop vond”, zei Wiedemeijer over de situatie in de slotfase. Daarbij gleed PSV-verdediger Denzel Dumfries uit op het natte veld, waarna hij Simon Gustafson torpedeerde.

Scheidsrechter leidend

Van Boekel ging aan de zijlijn kijken op het videoscherm, maar bleef bij zijn beslissing en gaf geen strafschop. Tot ontzetting van het FC Utrecht-publiek, dat vurig hoopte op een late penalty. „Het was een overtreding, maar de scheidsrechter blijft altijd leidend”, aldus Wiedemeijer, die aangaf dat Van Boekel dus fout zat met zijn beslissing geen penalty te geven.

Dat deed de leidsman ook in de eerste helft niet, toen Timo Letschert lange tijd het shirt van Luuk de Jong vast had. „Ook dat vonden wij een strafschop, en ook dat is tegen Van Boekel gezegd”, aldus Wiedemeijer. „Maar Van Boekel gaf aan dat hij het gezien had, en het te weinig vond voor een penalty.”

