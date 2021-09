Amerika domineert op eerste dag Ryder Cup

Het team van captain Steve Stricker probeert de prestigieuze cup te heroveren op Europa, dat in 2018 in Parijs de laatste editie van de Ryder Cup won. Vorig jaar ging de continentale strijd niet door vanwege corona. Europa won overigens vier van de laatste vijf edities.

Amerika nam in de eerste vier partijen foursomes (waarbij twee spelers om en om met dezelfde bal spelen) al met 3-1 de leiding, mede dankzij sterke zeges van de koppels Dustin Johnson/Collin Morikawa en Xander Schauffele/Patrick Cantlay. Het enige Europese punt kwam op naam van het Spaanse duo Jon Rahm/Sergio Garcia. Voor Garcia, bezig aan zijn tiende deelname, was het zijn 23e zege in de Ryder Cup.

"We zullen geleidelijk aan proberen terug te komen"

In de tweede sessie van vier partijen, afgewerkt in het format fourballs (beide spelers van een team spelen hun eigen bal), werd het opnieuw 3-1 voor Amerika. De koppels Harris English/Tony Finau en Johnson/Schauffele brachten met overwinningen een vol punt binnen. Europa vergaarde met twee gelijke spelen twee halve puntjes.

Opvallend aan Europese zijde waren de twee nederlagen voor Rory McIlroy. De Noord-Ier ging in de foursomes onderuit samen met de Engelsman Ian Poulter en verloor in de fourballs met de Ier Shane Lowry. Het bracht de Europese teamcaptain Padraig Harrington tot het saillante besluit om McIlroy te passeren voor de acht partijen op de tweede speeldag. Voor McIlroy is dat een unicum, want sinds zijn debuut in de Ryder Cup in 2010 speelde hij in elke sessie.

„Het moge duidelijk zijn dat dit een zware dag was voor ons”, zei captain Harrington. „Maar laten we niet vergeten dat er nog 20 punten te verdienen zijn, hoewel ik niet geloof dat we deze achterstand in één sessie kunnen goedmaken. We zullen geleidelijk aan proberen terug te komen.”