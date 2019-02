Van Bommel: ’In Spanje heeft de scheids het makkelijker’

„Er staat wel een team. We geven niet op, we gaan altijd door. Wat de tussenstand ook is. Dat is de kracht van dit elftal”, aldus Van Bommel. „Na rust hadden we de volledige controle over de wedstrijd en hadden we ’m eigenlijk nog moeten winnen ook.”

PSV kwam er voor rust tegen Utrecht maar moeilijk doorheen en werd bovendien geconfronteerd met een snelle tegentreffer uit een hoekschop. „In het midden zat het dicht, de ruimte lag aan de zijkanten”, zag Van Bommel, die vond dat Utrecht in de slotfase een strafschop had moeten hebben maar zijn ploeg in de eerste helft ook.

Discussie

„Er ontstaat elke keer discussie, elke week. Het shirt van Luuk werd in de eerste helft bijna uitgetrokken. Dat was gewoon vasthouden, dus een bewuste overtreding. Toen stond het pas 1-0. In de slotfase glijdt Denzel Dumfries onderuit. Dat was een onbewuste overtreding, maar ook een strafschop.”

De trainer van PSV keek zaterdag naar de wedstrijd tussen Atletico Madrid en Real Madrid in de Spaanse competitie. „Daar heeft de videoscheidsrechter het uiteindelijk voor het zeggen. Dan heeft de scheidsrechter het makkelijker.”

