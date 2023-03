Vraagtekens en gefronste wenkbrauwen KNVB bij herverkiezing Infantino: ’Niet chique’

„Eigenlijk zou bij iedere voorzittersverkiezing een stemming moeten plaatsvinden”, zei secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB na het 73e FIFA-congres in de Rwandese hoofdstad Kigali. „Dat wordt wel een punt voor de langere termijn. We willen ’good governance’ (goed bestuur) bij de FIFA en daar hoort een stemming bij. Dan is het ook transparant. Maar goed, Infantino had van meer dan tweehonderd landen een brief ter ondersteuning van zijn herverkiezing gekregen. Er was geen andere kandidaat. We hadden wel kunnen stemmen, maar dan was het wel een beetje voor de vorm.” De KNVB besloot eind vorig jaar al de herverkiezing van Infantino onder voorwaarden te steunen.

De FIFA heeft vastgelegd dat een voorzitter maximaal drie termijnen van vier jaar mag blijven zitten. Infantino volgde in 2016 de opgestapte Sepp Blatter op en werd in 2019 herkozen. Volgens de FIFA begint de 52-jarige Zwitser echter nu pas aan zijn tweede termijn, omdat de eerste drie jaar niet worden meegerekend. Hij zou in 2027 nog een keer voor vier jaar gekozen kunnen worden.

„Die uitleg van de FIFA was mij bekend, maar hier kan je wel je vraagtekens bij zetten”, aldus De Jong. „Hij heeft eerst drie jaar gehad en daarna kwam er nog twee keer vier jaar bij. Elf jaar is een heel mooie termijn. Die maximale termijn is er niet voor niets. Strikt juridisch zal deze gang van zaken ongetwijfeld kloppen, maar chique is het niet.”

KNVB ziet genoeg reden om Infantino onder voorwaarden te steunen

Gijs de Jong begrijpt de weerstand tegen Infantino en daarom heeft de secretaris-generaal van de KNVB onlangs aan de FIFA duidelijk gemaakt dat het anders en beter moet. De Jong ziet echter ook voldoende aanknopingspunten om Infantino onder voorwaarden te blijven steunen als voorzitter van de wereldvoetbalbond. De Zwitser had geen tegenkandidaat en werd op het congres in Rwanda voor vier jaar herkozen. Mét steun van de Nederlandse bond en ruim tweehonderd andere landen.

„Maar wel met drie heel nadrukkelijke voorwaarden”, zegt De Jong. „We zijn niet blij met hoe alles op het gebied van mensenrechten rond het WK in Qatar is verlopen. Dat moet in de toekomst echt beter. Daar hebben we harde toezeggingen op gekregen. Zo is er nu een mensenrechtencommissie bij de FIFA, waar vertegenwoordigers van Europa in komen en waar wij als KNVB ons kandidaat voor hebben gesteld. We hebben al gekeken naar aanbevelingen voor toekomstige evenementen, zeker met het oog op 2030.” Saudi-Arabië, dat net als Qatar een omstreden regime heeft, overweegt zich kandidaat te stellen voor het WK in dat jaar.c

Zijn stijl niet onze voorkeur

„We willen ook een betere samenwerking tussen de FIFA en Europa”, aldus De Jong. „Sinds het WK zijn daarin stappen gemaakt. Je ziet dat bij het opstellen van de internationale kalender nu wel degelijk rekening wordt gehouden met Europa. Dat onzalige idee van een tweejaarlijks WK is van de agenda.”

De KNVB wil daarnaast dat Infantino bij de FIFA zorgt voor ’good governance’, goed bestuur. „Zijn stijl heeft niet direct onze voorkeur. Dat is iets van de lange adem. Op het congres van de UEFA, in april in Lissabon, worden nieuwe kandidaten gekozen die Europa gaan vertegenwoordigen bij de FIFA. De Duitse en Engelse bondsvoorzitters maken grote kans. Dat zijn gelijkgestemden, zij kunnen de FIFA van binnenuit onder druk zetten. Dit soort stille diplomatie is misschien wat minder sexy en vocaal. Maar je ziet wel dat we zo, met een gezamenlijke aanpak, stappen maken. We hebben nu meer bereikt dan als we hard ’nee’ zouden zeggen tegen Infantino.”

Volgens De Jong waren vooral de gesprekken die de KNVB-delegatie voorafgaand aan het congres in de wandelgangen voerde nuttig. „Het ging over mensenrechten, over samenwerking en over ’bids’.” Dus ook over de gezamenlijke kandidatuur van Nederland, Duitsland en België voor het WK vrouwen in 2027. Op het FIFA-congres van 17 mei volgend jaar wordt bepaald waar dat toernooi wordt gehouden. De Jong weet dat Zuid-Afrika en Brazilië ook interesse hebben. „We hebben hier een presentatie gehouden en louter positieve reacties en complimenten gehad.”