Van Boekel blijft bij beslissing: ’Dumfries glijdt uit, ongelukkig’

„Denzel Dumfries glijdt weg en maakt daarna contact met Simon Gustafson”, zo verklaarde de scheidsrechter bij Fox Sports de botsing tussen de PSV-back en de FC Utrecht-middenvelder. Het moment in de slotminuut leidde tot veel commotie en Van Boekel werd door videoscheidsrechter Danny Makkelie geadviseerd de beelden te gaan bekijken.

Discutabel is acceptabel

„Als je wegglijdt en daarna je tegenstander raakt, vind ik het geen bewuste overtreding”, aldus Van Boekel. „Geen penalty dus.” Ook de situatie in de eerste helft, waarbij Timo Letschert het shirt van Luuk de Jong vasthad, bleef de arbiter bij zijn beslissing. „Ik zie dat Letschert het shirt van De Jong vast heeft, maar vind het te licht voor een strafschop. Discutabel is acceptabel voor mij. De VAR bevestigde mij wat ik gezien had, en steunde mij in mijn beslissing.”

Nadat Van Boekel geconfronteerd was met het feit dat Reinold Wiedemeijer namens de KNVB had gezegd dat er twee penalty’s gegeven hadden moeten worden, reageerde Van Boekel met: „Dat kan, maar Reinold is er ook al een tijdje uit, he?”