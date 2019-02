Advocaat bijt op tong: ’Uitkijken wat ik zeg...’

„Iedereen zegt: hartstikke goed gedaan met die 2-2. Toch ben ik eigenlijk teleurgesteld, want we waren er dichtbij. Totaal onnodig geven we toch twee punten weg”, aldus Advocaat, die bezig is aan zijn laatste maanden in Utrecht en afgelopen week Feyenoord liet weten geen trainer in Rotterdam te willen worden.

Complimenten

FC Utrecht kwam via Sander van de Streek al snel op 1-0 en kort voor rust verdubbelde Gyrano Kerk de voorsprong. Advocaat: „Ik moet het elftal de complimenten geven voor hoe ze gespeeld hebben tegen een goede ploeg als PSV. Zij hadden moeite met de manier waarop wij speelden. Een van mijn spelers wilde de bal in de slotfase hooghouden, terwijl die de tribune in had gemoeten”, doelde hij op de actie van Nicolas Gavory, die daarmee Denzel Dumfries in staat stelde de bal voor te geven op de vrijstaande Luuk de Jong: 2-2.

Goed over na denken

Opnieuw was er veel te doen om de arbitrage. „Hij moet PSV een strafschop geven, maar ons ook”, zei Advocaat, die zich al vaker negatief uitliet over het nieuwe systeem met de videoscheidsrechter. „Het zijn twee cruciale beslissingen vandaag. Sorry, maar op dit niveau mag dat niet gebeuren. En het gebeurt elke week. Zelfs bij de KNVB in Zeist, begreep ik, zeiden ze dat het een strafschop voor ons was. Ik moet een beetje uitkijken wat ik zeg. Wie is er nou de baas? De scheidsrechter of de videoscheidsrechter? Laat ze daar nou eerst eens goed over na gaan denken. Iedere week gebeurt er wat, bij mijn wedstrijden zeker. Als heel het stadion ziet dat het een strafschop is, behalve de scheidsrechter... Zeg het maar.”

