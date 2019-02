FC Zürich biedt op Mahi

De club is in onderhandeling met FC Zürich, de huidige nummer 4 van Zwitserland, dat hem per direct wil overnemen.

In Groningen vonden ze het eerste bod nog niet opwegen tegen de sportieve waarde van Mahi, maar de verwachting is dat beide partijen elkaar in de komende 48 uur zullen vinden en hij zo zijn langverwachte transfer krijgt. De transfermarkt in Zwitserland is nog tot 15 februari open. De noorderlingen ontvangen zo nog een transfersom voor de man van wie komende zomer het contract afloopt.

Bekijk ook: Huurlingen brengen Groningen in extase

Schitterende kans

Voor Mahi is het een schitterende kans op een buitenlands avontuur. Zürich zit ook nog in de knock-outfase van de Europa League, waarin de club het Italiaanse Napoli treft. Komende donderdag, een dag voor het sluiten van de transfermarkt daar, is het heenduel in Zwitserland. Wordt de deal rondgemaakt, dan zou Mahi in de return in Napels minuten kunnen maken.

Eerder deze winter sloeg Groningen een bod van het Amerikaanse Real Salt Lake, de club van oud-Groninger Albert Rusnak, af voor de aanvaller.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie