Promes behoedt met assist Sevilla voor nederlaag

Sevilla keek voor eigen publiek tegen een achterstand van 2-0 aan, toen het in de 84e minuut Ever Banega met een tweede gele kaart verloor. Met een man minder kwam Sevilla terug tot 1-2 door een doelpunt van Wissam Ben Yedder. Vervolgens leverde Promes in blessuretijd de assist op de 2-2 van Pablo Sarabia.

Sevilla blijft vierde op de ranglijst en heeft nog twee punten meer dan nummer 5 Getafe. Maximilian Wöber, vorige maand overgekomen van Ajax, speelde de hele wedstrijd voor Sevilla.

