Officieel: Ronald Koeman blijft trainer van FC Barcelona

De oud-bondscoach van Oranje ondertekende vorig jaar een contract tot medio 2022 bij zijn vroegere club. Hij krijgt nu na een paar onzekere weken alsnog het vertrouwen van de clubleiding, zo maakte Laporta duidelijk.

Koeman won afgelopen jaar de Copa Del Rey met FC Barcelona, maar er was toch wat discussie over zijn positie omdat de Catalanen teleurstellend afsloten, ondanks een geweldig middenstuk van het seizoen. Maar Koeman blijft dus, en zal nu hopen dat sterspeler Lionel Messi hetzelfde doet.

Messi wilde aan het begin van het seizoen vertrekken uit Barcelona, maar onder Koeman beleefde de volgens velen beste voetballer ooit een sterk seizoen. Het is nu de vraag of de bijna 34-jarige Messi nog een keer voor een andere club wil spelen of met Koeman en ook Frenkie de Jong aan een nieuw Barça wil bouwen.

Bekijk ook: Ronald Koeman én Jordi Cruijff bij FC Barcelona volgend seizoen