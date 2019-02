Benfica herhaalt kunststukje PSV: 10-0!

En daarmee herhaalde de Portugese club een kunststukje dat tot nu toe alleen PSV in deze eeuw is gelukt. Op 24 oktober 2010 wonnen de Eindhovenaren met dezelfde cijfers van Feyenoord.

Bij rust stond het door goals van Alex Grimaldo en Haris Seferovic (twee keer) ’pas’ 3-0, maar in de tweede helft ging de ploeg helemaal los. Binnen een kwartier hadden Joao Felix, Pizzi en Ferro de score opgevoerd naar 6-0, en nadat Ruben Dias halverwege de tweede helft de 7-0 maakte, kreeg de monsterzege in de slotfase helemaal zijn beslag.

Jonas en Rafa Silva tekenden in de 85e en de 88e minuut voor de achtste en negende goal, waarna opnieuw Jonas in blessuretijd Estadio da Luz liet ontploffen. Benfica staat in de Portugese competitie een punt achter koploper FC Porto.