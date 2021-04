Ajax-trainer Erik ten Hag: 'Dan haal je de problemen in huis'

Ten Hag pept Martinez op na de remise. Ⓒ Orange Pictures

AMSTERDAM - De spreekstalmeester doet er bij het aanstaande kampioenschap van Ajax goed aan Daley Blind even extra in het zonnetje te zetten. Hoe langer de routinier geblesseerd is, des te beter wordt hij, want in de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) werd duidelijk hoezeer de routinier wordt gemist. Door het gelijkspel kan Ajax zondag tegen AZ alleen officieel kampioen worden als PSV de dag daarvoor thuis tegen FC Groningen punten verspeelt.