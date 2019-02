Barça komt in Bilbao niet verder dan 0-0

Lionel Messi was weer hersteld van een dijbeenblessure en speelde de hele wedstrijd voor de koploper van La Liga. Messi startte afgelopen woensdag nog op de bank tijdens het bekerduel (1-1) met Real Madrid. De aanvaller viel toen in de slotfase nog in.

Tien man

Barcelona had het lastig in Bilbao. Doelman Marc-André ter Stegen voorkwam met schitterende reflexen op doelpogingen van Markel Susaeta en Iñaki Williams dat de thuisploeg scoorde. Athletic Bilbao eindigde het duel met tien man. Oscar De Marcos kreeg in blessuretijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

FC Barcelona zag de voorsprong op nummer 2 Real Madrid slinken tot zes punten. De tegenstander van Ajax woensdag in de achtste finales van de Champions League won zaterdag al van Atletico Madrid: 3-1.

