Ireen Wüst: ’Dit is de allermooiste, met stip’

Ireen Wüst Ⓒ ANP

INZELL - Als Nederlands grootste olympiër aller tijden heeft Ireen Wüst niet alleen alles gewonnen wat er te winnen valt. Ze beschikt ook over een karrenvracht aan ervaring, een arsenaal waar vrijwel geen enkele andere atleet uit kan putten. Toch is er ook in het leven van een sportvrouw van haar statuur voor alles een eerste keer. Op een WK afstanden een wereldtitel op de 1500 meter willen winnen voor haar recent overleden hartsvriendin Paulien van Deutekom, bijvoorbeeld.