’Ajax wist zich geen raad met ons spel’

Trainer Frank Wormuth: „We moesten moed tonen, vol risico durven spelen en zo alles eruit halen. Dat het dan lukt vervult me met trots.”

„Ajax gaf onszelf energie”, vertelde Jesper Drost, die totaal leeggespeeld voortijdig naar de kant moest. „Je zag dat de Ajacieden in de opbouw geen raad wisten met ons afjagen en fouten maakten. Daar kwamen veel kansen van en dan is het niet moeilijk om die bereidheid te blijven opbrengen. Want je stopt veel kracht in dat sprinten en jagen. Dan voel je dat de beloning eraan komt.”

Niemand verzaakt

Omdat werkelijk niemand verzaakte bij de Almeloërs was het mooi te zien dat het krachtenvretende en energieverslindende spel ook resulteerde in de openingstreffer. Ajax-doelman André Onana leverde onder druk driemaal een bal in en eenmaal profiteerde Mohammed Osman, wat een 1-0 voorsprong opleverde. „Onana speelde me trouwens vrij hard aan, haha”, lachte de Syrische international en matchwinnaar. „Ik zag hem terugrennen en moest daarom toch snel beslissen om direct te schieten.”