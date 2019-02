PSV ploetert, maar valt niet uit elkaar

Luuk de Jong schiet de aansluitingstreffer binnen. Ⓒ René Bouwman

EINDHOVEN - Ook PSV is na de winterstop nog niet de vaak overtuigende machine van ervoor, maar in tegenstelling tot Ajax presenteert de koploper zich wél als een team. Het zorgt er na het tumultueuze gelijkspel bij FC Utrecht (2-2) in ieder geval voor dat de koploper weer een puntje is uitgelopen op de Amsterdamse concurrent.