Feyenoorder moet juichen nog een beetje oefenen

De linksback tekende op fraaie wijze voor de 2-0 en dat was zijn eerste goal ooit voor Feyenoord en überhaupt zijn eerste treffer op het hoogste niveau. „Ik schoot de bal met veel gevoel binnen”, aldus Verdonk, die dolblij was met zijn persoonlijke mijlpaal, een goal waar menige spits trots op zou zijn.

„Heel lang geleden heb ik in de spits gespeeld”, knipoogde Verdonk. „Dat was bij mijn amateurclub Wieldrecht, toen ik een jaar of acht was. Op die leeftijd juich je wel wat enthousiaster dan ik nu deed. Ik scoor niet zo vaak, dus het juichen moet ik nog een beetje oefenen.”