’Teruggekeerde’ Verstappen herstelt orde: ’Liam verrichtte goed werk’

Mercedes moest een pas op de plaats maken. Lewis Hamilton was ’s ochtends in de eerste sessie nog de snelste, maar kwam nu niet verder dan een vierde plaats. De Brit, die vorig jaar op het Yas Marine Circuit de wereldtitel op pijnlijke wijze verspeelde aan Verstappen, was ruim zes tienden langzamer dan de Nederlander.

Mercedes-coureur George Russel en Ferrari-rijder Charles Leclerc nestelden zich tussen beide rivalen in. Zij kwamen respectievelijk 0,341 en 0,453 seconde tekort ten opzichte van Verstappen, die ’s morgens werd vervangen door Red Bull-junior Liam Lawson. „Liam heeft goed werk verricht in de eerste training. De auto liep direct goed in de tweede training en we kenden weinig problemen. We konden een aantal dingen uitproberen en de auto werd gestaag nog beter te besturen. Normaal gesproken moeten we competitief kunnen zijn in de kwalificatie en de race.”

Sergio Pérez besloot de training als vijfde, op zeven tienden van Verstappen. De Mexicaan moet zondag vóór Leclerc eindigen om als tweede te eindigen in de WK-stand. Beiden hebben op dit moment precies evenveel punten.

Verstappen heeft aangekondigd te helpen waar mogelijk. Afgelopen week liepen de gemoederen nog hoog op, nadat hij zijn teamgenoot in Brazilië weigerde te laten passeren. Red Bull gaf donderdag aan als team verkeerd te hebben gehandeld en nam de schuld op zich. Waardoor Verstappen en Pérez zich nu volledig kunnen concentreren op het binnenslepen van de eerste een-twee ooit voor hun team.

