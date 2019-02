Wereldkampioen Krol moest leren een grote bek te geven

Thomas Krol Ⓒ foto ANP

INZELL - Het was een memorabel moment, in de zomer van 2018. Thomas Krol had kort daarvoor de overstap gemaakt van de gemoedelijke schaatsploeg van Gerard van Velde naar het sterrenensemble van Jac Orie en meldde zich vol goede moed bij zijn nieuwe broodheer voor de eerste werkdag. Een duurtraining van drie uur op de fiets, zo las hij op het schema. Daar, in het smalle zadel, lag de basis voor zijn wereldtitel op de 1500 meter. „Ik zal het nooit meer vergeten.”