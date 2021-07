Met De Telegraaf tóch op de eerste rij in Tokio

Onze verslaggevers Willem Held, Steven Kooijman, Tijmen Lensink, Hans Ruggenberg en Nick Tol houden u dagelijks op de hoogte van alle olympische ontwikkelingen, terwijl fotograaf René Bouwman de producties van beeld voorziet.

Onze columnisten Inge de Bruijn (zwemmen), Jacques Brinkman (hockey), Anky van Grunsven (paardensport), Raemon Sluiter (tennis), Erik Breukink/Michael Boogerd (wielrennen) en Ellen van Langen (atletiek) zullen eveneens hun steentje bijdragen.

Omdat het in Japan zeven uur later is dan in Nederland, zal er ook veel in onze nachten worden gesport. De online-redactie van De Telegraaf verzorgt daarom 24/7 het laatste nieuws vanuit Tokio. Ook voor reacties van de olympiërs en mooie achtergrondverhalen kunt u uiteraard terecht op de site.

De video-afdeling van De Telegraaf staat in de startblokken om met verscheidene Nederlandse sporthelden van weleer de Oranje-prestaties in Tokio duiden; zowel tegenvallende resultaten als gouden optredens worden onder de loep genomen.

Kortom, na een jaar uitstel van de Olympische Spelen wordt u de komende weken tijdens ’Tokio 2020’ 24 uur per dag op de hoogte gehouden van het wel en wee van de topsporters in Japan.